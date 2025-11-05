Palermo, doppia seduta e idee chiare: Segre al posto di Gomes, ballottaggio Le Douaron-Brunori

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha ripreso a lavorare con la consueta intensità dopo il tour de force di tre partite in pochi giorni. La squadra di Inzaghi ha svolto ieri una doppia seduta d’allenamento, proseguendo la preparazione in vista della trasferta di sabato contro la Juve Stabia.

Secondo quanto riferisce Radicini sul Giornale di Sicilia, l’assenza di Gomes costringe l’allenatore a rivedere leggermente gli equilibri del centrocampo, anche se non sono previste rivoluzioni tattiche: il naturale sostituto sarà Segre, già subentrato con efficacia nella vittoria contro il Pescara, dove ha firmato una delle prestazioni più convincenti della stagione.

Sul piano difensivo, scrive ancora il Giornale di Sicilia, si va verso la conferma del pacchetto arretrato visto nell’ultima gara. In avanti, invece, resta aperto il duello tra Le Douaron e Brunori per affiancare Pohjanpalo: il capitano rosanero è tornato al gol dopo un lungo digiuno e scalpita per una maglia da titolare, ma il francese continua a rappresentare un’alternativa concreta.

Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo di Inzaghi è mantenere equilibrio e compattezza, senza rinunciare alla profondità e alla concretezza sotto porta che hanno contraddistinto il Palermo nell’ultima uscita al Barbera.

