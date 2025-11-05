Palermo, una macchina da gol di testa: Inzaghi guida la squadra regina del gioco aereo

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo di Inzaghi ha ritrovato brillantezza e incisività anche sotto porta. Dopo due gare all’asciutto, la formazione rosanero ha travolto il Pescara con una cinquina che ha confermato la varietà delle soluzioni offensive. Il tecnico dispone di un “arco pieno di frecce”, scrive Orifici sul Giornale di Sicilia, e ogni freccia ha saputo colpire nel modo più efficace: di testa.

Due dei cinque gol segnati contro gli abruzzesi, infatti, sono arrivati grazie a questo fondamentale — firmati da Segre (assist di Pierozzi) e Diakité (assist di Vasic) — rendendo il Palermo la squadra più prolifica della Serie B nei colpi di testa, a pari merito con il Modena. Secondo i dati riportati da Orifici sul Giornale di Sicilia, le due squadre guidano la speciale classifica con cinque reti, davanti a Frosinone, Avellino, Monza, Empoli e Spezia, ferme a quattro.

Come aggiunge il Giornale di Sicilia, il Palermo ha già superato un terzo del bottino complessivo di testa registrato lo scorso anno (11 gol in 38 partite). L’incisività aerea rappresenta una delle armi più importanti del nuovo corso di Inzaghi, che già con il Pisa aveva costruito un sistema offensivo capace di sfruttare i cross e gli inserimenti dei centrocampisti, chiudendo quella stagione con 13 reti di testa, alle spalle solo di Spezia e Catanzaro.

Le statistiche mostrano anche un altro dato interessante: tutte le 15 reti del Palermo in queste prime undici giornate di Serie B sono arrivate dall’interno dell’area di rigore. Sette di destro, due di sinistro, cinque di testa e una su autogol. Nessun gol da fuori area, sebbene i tentativi non siano mancati: Pohjanpalo, ad esempio, ha colpito il palo con un tiro a incrociare proprio contro il Pescara.

Ora l’obiettivo di Inzaghi è ampliare ulteriormente le soluzioni offensive, in vista della prossima sfida contro la Juve Stabia, per continuare a mantenere il Palermo tra le migliori squadre del torneo in termini di efficienza e varietà realizzativa.