Corriere dello Sport: “Brunori, unico superstite della promozione con Baldini: «Palermo è casa mia»”

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori è oggi l’unico giocatore del Palermo rimasto della squadra che, con Silvio Baldini in panchina, conquistò la promozione in Serie B. Arrivato in rosanero nel 2021 in prestito dalla Juventus, e acquistato a titolo definitivo l’anno successivo, il numero 9 è diventato il simbolo della rinascita del club e il punto di riferimento della tifoseria.

Brunori: «Rigori? Tra me e Pohjanpalo non ci poniamo il problema… tanto non ce li danno»

Nato a Macaé, in Brasile, il 1° novembre 1994, ma cresciuto in Umbria, Brunori ha girato ben 12 squadre prima di approdare a Palermo, dove ha finalmente trovato stabilità e identità. Trascinatore nella stagione della promozione con 29 gol, si è poi confermato in Serie B segnando 17 reti per due anni consecutivi, prima di chiudere la scorsa stagione con 9 gol, nonostante un girone d’andata complicato in cui era stato titolare solo cinque volte.

Sotto contratto fino al 2028, Brunori è oggi il secondo marcatore rosanero di ogni epoca, alle spalle di Miccoli, e con l’arrivo di Pohjanpalo è stato impiegato spesso tra i due trequartisti, dimostrando duttilità e intelligenza tattica. Sabato, contro il Pescara, ha trovato il primo gol stagionale in campionato, su un’azione costruita con Augello e lo stesso Pohjanpalo, la sua ex squadra dove aveva esordito in Serie B nel 2019.

Brunori: «Superare Miccoli? Un onore, ma rinuncerei ai miei gol per il sogno di tutti»

Brunori: «A Palermo serve equilibrio. Sei mesi senza gol? Ora ho più maturità»

Brunori: «Palermo, il meglio deve arrivare. E pensare che partivamo in nave…»