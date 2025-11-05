Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi punta sulla continuità: confermato il 3-5-2”

Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 che ha funzionato con il Pescara. Una scelta di continuità, dettata dai segnali positivi emersi nella vittoria al “Barbera”, che ha restituito equilibrio e profondità alla manovra.

Il modulo, sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, può assumere anche la forma del 3-4-2-1, ma con Palumbo mezzala il sistema di gioco tende verso una disposizione più netta a tre in mediana e due punte. L’ex Modena, infatti, garantisce corsa, qualità e imprevedibilità, diventando il vero jolly tattico di questa squadra.

Senza l’infortunato Gomes, il terzetto di centrocampo dovrebbe essere composto da Segre, Ranocchia (a caccia del primo gol stagionale) e Palumbo. Tuttavia, non mancano le alternative: Vasic e Giovane, finora impiegati anche da esterni, sono pronti a sfruttare la loro duttilità per ritagliarsi spazio nell’undici titolare.

Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, a destra è ormai intoccabile Pierozzi, protagonista di una prova superlativa contro gli abruzzesi. Più aperta invece la corsa per il ruolo di braccetto di destra, con Bereszynski, Diakité e Peda a contendersi una maglia. Per il polacco, in particolare, la trasferta di Castellammare di Stabia avrà un sapore speciale: ha infatti vestito la maglia della Juve Stabia per sei mesi e rappresenta oggi la prima alternativa a Bani come centrale, pur offrendo grande affidabilità anche sul centrodestra.

Il Palermo, scrive La Rosa sul Corriere dello Sport, ha svolto ieri una doppia seduta con focus pomeridiano sulla fase difensiva. Segno che Inzaghi vuole una squadra compatta, aggressiva e pronta a confermare il buon momento in un campo difficile come quello del “Menti”.