Brescia, tifosi contro la fusione. La sindaca Castelletti apre: «Pasini sta valutando». Prove di ripartenza dalla Serie C

Ore calde in casa Brescia, con novità significative sul fronte societario e istituzionale. Dopo la retrocessione e l’incertezza sul futuro del club, la sindaca Laura Castelletti ha convocato un tavolo con i vertici di Feralpisalò, Lumezzane e Ospitaletto per valutare soluzioni che consentano alle Rondinelle di ripartire dalla Serie C anziché dai campionati dilettantistici.

Fuori dal Palazzo della Loggia, però, è andata in scena la protesta dei tifosi, contrari all’ipotesi di fusione con altre realtà calcistiche della provincia: il pensiero della curva è chiaro – meglio ripartire dall’Eccellenza piuttosto che perdere identità e storia.

La sindaca ha voluto chiarire la situazione con parole dirette:

«Dal presidente Pasini ho avuto la disponibilità a valutare. Ho voluto un tavolo nell’incertezza del momento, ho trovato tre interlocutori disponibili. Abbiamo avuto un confronto diretto e franco».

In attesa di sviluppi ufficiali, resta aperto lo scenario di una ripartenza in Serie C tramite fusione o acquisizione del titolo sportivo. Intanto, la piazza resta vigile e compatta nel difendere il nome e la tradizione del Brescia Calcio.