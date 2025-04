Brescia, salvezza fondamentale per la cessione del club: salta l’incontro tra Cellino e un fondo straniero

Saranno settimane decisive per il futuro del Brescia. Le rondinelle, impegnate intensamente nella lotta salvezza, hanno a disposizione cinque giornate per scongiurare una retrocessione in Serie C che sarebbe drammatica sia a livello sportivo sia a livello societario. Infatti, da diverso tempo, il presidente Massimo Cellino ha aperto ampiamente alla cessione del club, ma ovviamente una mancata permanenza in cadetteria ostacolerebbe eventuali trattive.

Il Brescia interessa fortemente a proprietà straniere, tanto che in questi giorni era previsto un incontro tra il numero uno dei lombardi e un fondo societario: le motivazioni sarebbero legate all’attuale posizione in classifica dei biancoazzurri. Per cui – riporta Brescia Oggi – sarà fondamentale centrare la salvezza affinchè avvenga un cambio di gestione societaria che la piazza chiede e vuole da tempo.