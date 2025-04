Tesser: «Cremonese favorita per i playoff, ma il Palermo ha le carte in regole per stupire»

La regular season di Serie B sta per concludersi per poi dare spazio ai playout e ai playoff. Su quest’ultimi, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, si è espresso Attilio Tesser, allenatore con grandissima esperienza. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«La cosa principale è la condizione fisica. Vince chi sta meglio. Conta tanto come arrivi, perchè sono poche partite e molto ravvicinate. E poi ci vuole un po’ di predisposizione al saper giocare certe gare, quando il pallone pesa di più e si alza la pressione. Se devo fare un nome, dico la Cremonese di Stroppa. Hanno giocatori di esperienza e qualità, in più molti hanno già fatto partite simili. Voglio però fare i complimenti a D’Angelo e al suo Spezia, stanno facendo un grande campionato. Tuttavia, penso che il Palermo possa stupire. Vedo la squadra di Dionisi come possibile outsider. A gennaio hanno pure preso Pohjanpalo che sta portando i gol che mancavano: ora sono settimi, ma come detto…una volta lì, si azzera tutto. E’ come se fossero tutte finali, hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo».