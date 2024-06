Borussia Dortmund-Real Madrid: tre invasioni di campo al primo minuto di gioco (VIDEO)

In questi istanti si sta disputando Real Madrid-Borussia Dortmund, partita valevole per la finale di Champions League 2023-24. Al primo minuto di gioco l’arbitro ha dovuto interrompere la gara per via di tre invasioni di campo. Una di queste è stata anche bloccata da Marcel Sabitzer, giocatore della squadra tedesca.

Marcel Sabitzer had to tackle one of the pitch invaders. 😂😂#UCL | #UCLFinal pic.twitter.com/XFF5GIwijG — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2024