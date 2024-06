Le leghe europee tremano: la FIFA potrebbe ridurre i campionati a 18 squadre. I dettagli

Come riporta il The Sun, i dirigenti del calcio mondiale temono che la FIFA possa imporre campionati con 18 squadre in tutto il mondo tra cui anche la Serie A.

La preoccupazione è che la FIFA cercherà di limitare il numero di partite riducendo le prime divisioni a 18 squadre e 34 partite. Tebas, presidente della Liga,ha affermato come questa mossa potrebbe mettere in pericolo l’industria del calcio. Attualmente, la FIFA non ha invitato ufficialmente le leghe a ridurre le squadre, e ha affermato che le competizioni e le associazioni nazionali mantengono la loro autonomia.