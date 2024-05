Scoppia il caso in Liga, sospetto combine in Siviglia-Cadice: aperta indagine

Scoppia il caso in Spagna. La Liga, su richiesta del Rayo Vallecano, ha aperto un’indagine con l’accusa di combine su Siviglia-Cadice.

Nel match della trentaseiesima giornata, il Cadice ha battuto il Siviglia per 0-1 grazie a un gol di Sergi Guardiola al 96′. Ad alimentare il sospetto sono state soprattutto le parole Sergio Ramos a fine partita: «Siamo città vicine. Che piaccia o no, ho un affetto speciale per il Sud, per l’Andalusia, e loro avevano molto in gioco. Capisco che dopo questi tre punti acciuffati negli ultimi minuti qualche giocatore faccia dei commenti ma è tutto qui». E’ stata dunque, come riporta sportface.it, aperta un’indagine.