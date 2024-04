Bolzoni: «Promozione in A con il Palermo è stata unica»

Intervistato da “Sportitalia.it” Francesco Bolzoni ha parlato della sua esperienza in rosanero e della promozione in A proprio con la maglia del Palermo.

Ecco le sue parole:

«A Palermo con Gattuso? In estate mi chiamarono vari direttori sportivi. Ma un giorno sento la voce di Gattuso dall’altra parte del telefono che mi diceva: “Oh Francesco, sono Rino. Cosa fai, fai il fenomeno in A oppure vieni in B al Palermo e vinciamo il campionato?”. Impossibile dire di no, firmai il giorno dopo. Per Rino ero come un figlio, mi metteva in imbarazzo con i complimenti che mi faceva. Peccato che poi sia stato esonerato. Ero partito con un brutto infortunio alla caviglia che mi trascinai avanti tutto l’anno. E’ stata comunque una stagione migliore a quella fatta in A con il Siena, perché ero cresciuto. Venne anche Conte, con Oriali, a vedere l’allenamento del Palermo, dandomi la speranza di andare in Nazionale. Fu vitale per me questo stimolo quando mi ruppi il tendine d’Achille. A quale promozione sono più legato? A tutte, ma quella con il Palermo è stata unica. Perché eravamo partiti male, quando era arrivato Iachini, eravamo tredicesimi. Con la stessa squadra l’anno successivo arrivammo undicesimi in A, per dire. C’era l’Empoli di Sarri da raggiungere, lo abbiamo rincorso, superato, chiudendo a +14. Difesa da record, un gruppo affiatato. Perinetti è bravo in queste cose, aveva amalgamato una squadra pazzesca».