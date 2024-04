Roberts presenta Catanzaro-Como: «Affronteremo una squadra molto pericolosa»

Il tecnico del Como Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Catanzaro.

Ecco le sue parole:

«Dobbiamo restare sul pezzo, rimanere concentrati e fare del nostro meglio per centrare i nostri obbiettivi. La priorità è restare focalizzati, stiamo tutti remando nella stessa direzione. Preparare le partite come stiamo facendo è fondamentale. Verdi sta recuperando, ma sabato non ci sarà a Catanzaro. Speriamo di averlo con noi dalla prossima settimana. In questo momento si sta allenando a parte. Non avere Bellemo sarà pesante, è il nostro capitano: abbiamo però giocatori pronti a sostituirlo al meglio».

«Il Catanzaro è una squadra molto pericolosa. Mi piace come giocano, l’anno scorso hanno dominato la Serie C. Hanno un’atmosfera fantastica allo stadio, il tifo sarà infuocato. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma stiamo lavorando per arrivare preparati alla sfida. Prima di tutto sono una squadra di alto livello, devono ancora affrontare le prime della classe. Possono certamente rientrare in questi discorsi. Noi preferiamo però guardare a noi stessi e concentrarci sulle nostre cose. Come ho già detto, in queste ultime giornate ci saranno molti capovolgimenti. Possibile riconfermare l’attacco a due. Stiamo preparando la partita anche in base al modo di giocare del Catanzaro, contro di loro è molto importante approcciare al meglio la gara. Credo che, pressandoli in alto, potremmo creargli qualche grattacapo».