Bologna, Euro 2032 nel mirino: summit con Abodi per il restyling del Dall’Ara

Il Bologna vuole essere tra le città italiane protagoniste di Euro 20232 ed accelera sul progetto di restyling dello stadio “Renato Dall’Ara”. Come riportato da “Il Resto del Carlino“, Claudio Fenucci, amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi per discutere del futuro impianto.

Bologna, tra le mete candidate per accogliere alcune partite del torneo continentale, ha bisogno di alcuni lavori di ammodernamento per soddisfare alcuni criteri UEFA. Attualmente, mancano circa 50 milioni di euro per avviare concretamente il progetto e la società emiliana intende capire quali strumenti e risorse che verranno messe a disposizione.