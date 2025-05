Monza, tre idee per il ruolo di ds: anche Accardi in lizza

Una delle priorità del Monza sarà quella di ripartire da un vero e proprio direttore sportivo per allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie B. Infatti, con il posto in questione scoperto da inizio stagione e poi affidato, solo in corsa a Mauro Bianchessi, il club brianzolo ha messo nel mirino tre nomi di spessore.

Secondo quanto riportato da TuttoMonza.it, tra i profili più interessanti c’è quello di Matteo Lovisa, attuale direttore sportivo della sorprendente Juve Stabia e che, ai tempi del Pordenone, scoprì talenti come Di Gregorio, Ciurria, Folorunsho e Pobega. Un altro nome caldo sarebbe quello di Fabio Artico, ad oggi dirigente del Cesena, ma occhio anche a Pietro Accardi: l’ex Empoli, dopo la deludente parentesi con la Sampdoria, è a caccia di riscatto e potrebbe rilanciarsi coi brianzoli.