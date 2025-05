Serie B: le formazioni ufficiali delle partite della 38ª giornata

Stasera, venerdì 9 maggio, le venti squadre di Serie B scenderanno tutte in campo, in contemporanea, alle 20:30 in occasione della 38esima e penultima giornata, visti i possibili verdetti in palio e che potrebbero già essere definiti tra qualche ora. Di seguito le formazioni ufficiali delle dieci partite:

Palermo – Frosinone

Palermo (3-4-2-1): Audero; Diakite, Nikolaou, Baniya; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Dionisi

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, Bettella, Monterisi; Oyono J., Bohinen, Kone; Bracaglia; Ghedjemis, Pecorino, Kvernadze. Allenatore: Bianco.

Pisa – Sudtirol

Pisa (3-4-2-1): Loria, Rus, Canestrelli, Castellini; Touré, Solbakken, Hojholt, Sussi; Vignato, Morutan; Lind. Allenatore: Inzaghi.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Veseli, Belardinelli, Martini, Mallamo, S. Davi; Merkaj, Gori. Allenatore: Castori.

Spezia – Cremonese

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristiv, Mateju; Vignali, Cassata, S. Esposito, Nagy, Aurelio; Di Serio, P. Esposito. Allenatore D’Angelo.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ravanelli, Bianchetti, Folino; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; De Luca, Johnsen. Allenatore Stroppa.

Mantova – Carrarese

Mantova (4-2-3-1): festa, Maggioni, Brignani, Cella, Bari, Trimboli, Burrai, Galuppini, Mancuso, Fiori, Mensah. Allenatore: Possanzini.

Carrarese (3-5-2): Ravaglia, Illanes, Guarino, Imperiale, Cicconi, Shpendi, schiavi, Giovane, Bouah, Milanese, Finotto. Allenatore: Calabro.

Modena – Brescia

Modena (3-4-2-1): Gagno; Beyuku, Zaro, Cauz; Di Pardo, Gerli, Magnino, Cotali; Palumbo, Caso; Gliozzi. Allenatore: Mandelli.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Calvani, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Bianchi, Borrelli. Allenatore: Maran.

Cittadella – Bari

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Angeli, Amatucci, Capradossi, Tronchin, Tessiore, Carissoni, Pavan Okwonkwo, Palmieri. Allenatore: Dal Canto.

Bari (3-5-2): Pissardo, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Lella, Maiello, Falletti, Dorval, Bonfanti, Favilli. Allenatore: Migliaccio (Longo squalificato.

Sassuolo – Catanzaro

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Missori, Romagna, Muhamerovic, Doig; Ghion, Obiang, Lipani; Berardi, Skjellerup, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Brighenti, Bonini; Compagnon, Pontisso, Ilie, Petriccione, Quagliata; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta.

Sampdoria-Salernitana

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Ferrari, Altare; Depaoli, Meulensteen, Vieira, Beruatto; Borini, Sibilli; Niang. Allenatore: Evani.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri. Allenatore: Marino.

Juve Stabia – Reggiana

Juve Stabia (3-4-3): Thiam, Ruggero, Peda, bellici, Piscopo, Leone, Pierobon, Rocchetti, Maistro, Mosti, Adorante. Allenatore: Pagliuca.

Reggiana (3-4-2-1): Bardi, Meroni, Rozzio, Lucchesi, Libutti, Reinhart, Ignacchiti, Marras, Portanova, Girma, Gondo. Allenatore: Dionigi.

Cosenza – Cesena

Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Hristov, Dalle Mura; Cimino, Gargiulo, Kouan, Kourfalidis, Ricci; Rizzo Pinna, Artistico. Allenatore Alvini.

Cesena (3-5-1-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi, Calò, Saric, Celia; Bastoni; Shpendi. Allenatore Mignani.