Bari-Palermo 0-3: le pagelle del match

Il Palermo torna alla vittoria esterna, che mancava dal 7 dicembre quando i rosa vinsero 1-3 in casa dell’Empoli, e lo fa con un 3-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni. I rosanero, nella 22ª giornata del campionato di Serie B, dominano il Bari grazie alla rete di Le Douaron al 57’, bravo a sfruttare il cross di Ceccaroni e a saltare più in alto di tutti. Il raddoppio arriva al 67’ con Pohjanpalo, anche lui abile a svettare su un cross, questa volta, di Palumbo. Il 3-0 porta la firma di Ranocchia che, direttamente dal dischetto, insacca alle spalle di Cerofolini e mette il punto finale sul match. Con questa vittoria i rosanero raggiungo quota 41 punti in classifica, gli stessi del Monza, a -3 dal Venezia e -4 dal Frosinone. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Il solo tiro che gli arriva è dalla distanza da Rao, ma era una conclusione con poche pretese che fa sua senza problemi.

PEDA 6,5: Un paio di buone chiusure difensive, non deve ‘sudare’ molto per fermare gli avversari se non nei minuti iniziali. Sembra sempre concentrato.

BANI 6,5: Si divora, in maniera clamorosa, un’occasione da pochissimi passi con Cerofolini ancora giù dopo una respinta non perfetta e va vicino ad un altro gol. Compensa in fase difensiva dove non viene praticamente saltato.

Dall’83’ VASIC SV:

CECCARONI 6,5: Perfetto l’assist per Le Douaron che sblocca il match. De Pieri nella prima parte del match prova a sgusciare da tutte le parti, lui lo controlla senza alcun affanno. Nella ripersa normale amministrazione.

PIEROZZI 6: Duella con Dorval, lui spinge maggiormente anche se i pochi cross che fornisce non sono utili ai compagni.

Dal 74’ BERESZYNSKI 6: Dovrebbe fare il quinto, ma Inzaghi vuole coprirsi e gli chiede di rimanere molto cauto e non spingere. Rimedia un giallo per un brutto fallo.

SEGRE 6,5: Svaria, come solito fare, su tutta la mediana senza risparmiarsi, prova un paio di incursioni in fase offensiva e va concatenante in pressing.

RANOCCHIA 7: Ci prova con un tiro da fuori poco preciso. Ormai si è calato alla perfezione nel ruolo di play e gestisce una quantità industriale di palloni dettando il ritmo. Chiude il match con un bel rigore calciato alla perfezione .

AUGELLO 6,5: Un paio di buone sgroppate per ripartire e una presenza costante in zona offensiva. È bravo a vedere e servire Ceccaroni che poi disegna l’assist per Le Douaron, nella ripresa sale il livello della prestazione.

PALUMBO 6,5: Si accende a fiammate e una di queste è decisiva perché regala l’assist per il 2-0 di Pohjanpalo. Quando riesce a trovare spazio diventa pericoloso. Pesante il giallo, forse esagerato, per un fallo a metà campo che gli farà saltare la sfida contro l’Empoli.

Dal 74’ GOMES 6: Molta corsa su entrambi i fronti ma al momento del suo ingresso il Bari spingeva già poco e la gara era incanalata.

LE DOUARON 7,5: Mancava dai titolari dall’ultima gara del 2025, oggi torna in campo dal primo e si prende la scena con un bel colpo di testa che sblocca il match. All’11’ aveva già sfiorato il gol con un sinistro al volo. Rimedia un giallo banale dopo una discussione con Dickmann. Anche nel match di andata trovò la rete contro i galletti.

Dal 70’ GYASI 6,5: Ingresso positivo, conquista il rigore, poi siglato da Ranocchia, che chiude definitivamente il match.

POHJANPALO 7: Ritrova il gol dopo essere rimasto a secco per tre giornate, imponente il suo salto per colpire il cross perfetto di Palumbo e imbucare per il 2-0. Dopo il gol prende una botta che non gli permette di continuare.

Dal 74’ CORONA 6: Una bella giocata di prepotenza che permette a Gyasi poi di conquistare il rigore. Ci prova con un tiro a giro da fuori. Ingresso positivo.

INZAGHI 6,5: L’avvio del match non è dei migliori, i suoi devono fare i conti con la partenza del Bari, che prova a far male. Poi iniziano a fare qualcosa in più, fino ad andare vicini al gol con Bani nei primi 45’. Nella ripresa è un Palermo diverso, una squadra aggressiva e più concreta, che conquista una vittoria fondamentale e che le permette di rimanere attaccata alle squadre di testa.