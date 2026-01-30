Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

La 22ª giornata di Serie B entra nel vivo e la classifica si fa sempre più corta nelle zone alte. Il Palermo, grazie al netto successo sul campo del Bari, sale a quota 41 punti, agganciando il Monza e portandosi momentaneamente al terzo posto, con una gara in più rispetto ad alcune dirette concorrenti.

Davanti restano Frosinone (45) e Venezia (44), impegnate entrambe nel weekend in gare delicate rispettivamente contro Virtus Entella e Carrarese. Subito dietro il Palermo, il Cesena prova a restare agganciato al treno playoff a quota 34, mentre Modena e Juve Stabia seguono a 33.

Nella zona centrale della graduatoria, il Catanzaro (32) precede Carrarese (29) ed Empoli (27), chiamate a punti pesanti per non scivolare verso la parte calda. Lotta serrata anche in zona salvezza, dove Sudtirol, Avellino e Padova condividono quota 25, mentre Reggiana, Spezia e Virtus Entella sono ferme a 20 punti.

Situazione complicata per Bari e Mantova, rispettivamente a 20 e 19 punti, così come per la Sampdoria, anch’essa a 19. In coda resta il Pescara, ultimo a 14.

Il programma del weekend potrebbe ridisegnare ulteriormente gli equilibri: spiccano Sampdoria-Spezia, Venezia-Carrarese e Virtus Entella-Frosinone, sfide che potrebbero incidere sia sulla corsa promozione sia sulla lotta salvezza.

Con il Palermo ora a 41 punti, la classifica racconta di un campionato più aperto che mai: la corsa verso la Serie A entra ufficialmente nella sua fase più calda.

