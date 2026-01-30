Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Dal San Nicola arrivano parole di soddisfazione da parte di Filippo Inzaghi, che in conferenza stampa analizza il successo del Palermo sul campo del Bari. Una vittoria pesante, cercata e voluta, che conferma la crescita dei rosanero.

«Sono contento perché vincere a Bari è importante – ha spiegato Inzaghi –. Era una gara che temevo, ma dovevamo dare continuità e avevamo bisogno di una bella prestazione».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato il percorso intrapreso dalla squadra dopo il pareggio di Chiavari: «Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare come piace a me. Abbiamo creato occasioni per passare in vantaggio e non ci siamo riusciti subito, poi però lo abbiamo fatto».

Fondamentale, secondo Inzaghi, l’aspetto mentale: «L’importante era restare concentrati e riuscire a mantenere il vantaggio. La squadra è rimasta sempre dentro la partita ed è questo che mi rende soddisfatto».

Il Palermo esce dal San Nicola con tre punti che pesano nella corsa ai vertici e con la consapevolezza di aver trovato una continuità di rendimento che ora dovrà essere confermata nelle prossime giornate.