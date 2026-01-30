Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (179) Inzaghi

Dal San Nicola arrivano parole di soddisfazione da parte di Filippo Inzaghi, che in conferenza stampa analizza il successo del Palermo sul campo del Bari. Una vittoria pesante, cercata e voluta, che conferma la crescita dei rosanero.

«Sono contento perché vincere a Bari è importante – ha spiegato Inzaghi –. Era una gara che temevo, ma dovevamo dare continuità e avevamo bisogno di una bella prestazione».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato il percorso intrapreso dalla squadra dopo il pareggio di Chiavari: «Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare come piace a me. Abbiamo creato occasioni per passare in vantaggio e non ci siamo riusciti subito, poi però lo abbiamo fatto».

Fondamentale, secondo Inzaghi, l’aspetto mentale: «L’importante era restare concentrati e riuscire a mantenere il vantaggio. La squadra è rimasta sempre dentro la partita ed è questo che mi rende soddisfatto».

Il Palermo esce dal San Nicola con tre punti che pesano nella corsa ai vertici e con la consapevolezza di aver trovato una continuità di rendimento che ora dovrà essere confermata nelle prossime giornate.

Altre notizie

411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
mantova palermo (9)

Bari-Palermo 0-3: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia lanciano il Palermo al terzo posto

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Bari-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 095845

Alessia, il tifo che unisce oltre i colori: Venezia e Palermo insieme

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Reggiana 2-1 (179) Inzaghi

Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
fbef3aed-aefa-4d26-874d-01112ba51590

Bari-Palermo 0-3: le pagelle del match

Manfredi Esposito Gennaio 30, 2026
092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026