Bari ancora ko, Mantova ritrova il sorriso: Mancuso decide al 94’. Gli Highlights

Il Bari cade ancora e vede allontanarsi la luce in fondo al tunnel. Al “Martelli” arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate, l’undicesima complessiva in campionato, che non consente ai galletti di staccarsi dal penultimo posto in classifica. A sorridere è il Mantova, che torna a vincere davanti al proprio pubblico dopo due mesi e mezzo, trovando il colpo decisivo nel recupero con Mancuso. Una fotografia impietosa del momento biancorosso, come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport.

La sensazione è quella di una squadra incapace di trovare continuità. Dopo il successo esterno di due settimane fa, il Bari si illude che il pomeriggio possa scorrere senza scosse, ma la realtà è ben diversa. Subire immediatamente il gol del pareggio dopo il vantaggio è il simbolo di una fragilità cronica, di una squadra impantanata nei propri problemi. E il finale è la condanna definitiva, come sottolinea ancora Gabriele Gilli del Corriere dello Sport.

Bari a metà, gol degli ex e beffa finale

La chiusura del mercato lascia subito il segno. Arrivano gol al debutto, e non è un dettaglio. A sbloccare il risultato è infatti un centrale difensivo arrivato in prestito proprio dal Bari, che trova la rete sotto porta dopo la respinta corta di Cerofolini sulla punizione di Trimboli. Il tempo di protestare non c’è: Odenthal ristabilisce subito la parità con un colpo di testa su cross di Verreth, approfittando di un Meroni fuori tempo nell’occasione. Una sequenza che fotografa alla perfezione l’equilibrio precario del Bari, come evidenzia Gilli sul Corriere dello Sport.

Prima dell’intervallo, i pugliesi sfiorano addirittura il sorpasso: Cistana colpisce in pieno la traversa, lasciando l’amaro in bocca a una squadra che, però, non riuscirà a ripetersi. Nella ripresa il Mantova prende progressivamente campo, con Mensah a supportare ogni iniziativa offensiva dei virgiliani.

Mancuso castiga Longo

Nel finale, la pressione del Mantova diventa costante. Mancuso entra a un quarto d’ora dalla fine e si rende subito pericoloso, sfiorando in un paio di occasioni il gol vittoria. Il colpo decisivo arriva al 94’: cross di Radaelli e zampata vincente dell’attaccante, che punisce Longo e consegna tre punti pesantissimi ai padroni di casa. Per il Bari è l’ennesima beffa, l’ennesima caduta che certifica un momento nerissimo, come conclude Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport.