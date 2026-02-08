Il Venezia passa allo Stirpe: Stankovic decisivo, Frosinone battuto 2-1. Gli Highlights

Il Venezia si prende lo Stirpe e vince il big match di alta classifica contro il Frosinone, imponendosi per 2-1 al termine di una gara intensa, spettacolare e ricca di episodi. Una sfida che ha rispettato in pieno le attese della vigilia, con due squadre protagoniste di un confronto giocato a viso aperto, come racconta Daniele Ciardi sulle colonne del Corriere dello Sport.

Il primo tempo è di marca ciociara. Il Frosinone parte fortissimo, gioca con ritmo, qualità e aggressività, sfiorando il vantaggio in più occasioni nei primi quindici minuti. Raimondo, Cittadini e Ghedjemis vanno vicinissimi al gol, ma trovano sulla loro strada uno Stankovic in versione super. Emblematico l’intervento al 18’, quando Ghedjemis si presenta solo davanti al portiere lagunare, che salva tutto con un riflesso prodigioso di piede. La superiorità dei padroni di casa viene premiata soltanto al 43’: Calò inventa dalla trequarti, Kvernadze scivola sul pallone e serve Raimondo, che di destro al volo firma l’1-0. Una fotografia perfetta del primo tempo, come sottolinea Daniele Ciardi del Corriere dello Sport.

Ripresa, ribaltone Venezia

Nella ripresa il copione cambia. Il Frosinone sfiora subito il raddoppio con Raimondo, che su punizione di Calò trova ancora una volta Stankovic pronto a superarsi. È il momento che segna la svolta emotiva della partita. Al 18’ arriva il pareggio del Venezia, favorito da un episodio sfortunato: Perez verticalizza per Sagrado, Palmisani esce, ma Cittadini nel tentativo di anticipare l’avversario devia il pallone nella propria porta. Un’autorete che pesa come un macigno, evidenziata ancora da Ciardi sul Corriere dello Sport.

Il Frosinone reagisce con orgoglio e al 20’ Stankovic deve compiere l’ennesimo miracolo respingendo in tuffo il sinistro incrociato di Raimondo. Ma al 32’ è il Venezia a colpire ancora: Raimondo sbaglia l’uscita su Svoboda, che percorre cinquanta metri palla al piede e serve Doumbia, freddissimo nel battere Palmisani per il 2-1 lagunare.

Occasione sprecata nel finale

Nel finale i ciociari tentano l’assalto disperato. Al 40’ Ghedjemis ha sul sinistro il pallone del pareggio, ma sul cross di Fiori manda incredibilmente a lato da un metro dalla porta sguarnita. È l’ultima occasione di una gara che premia il cinismo del Venezia e la prestazione monumentale del suo portiere. Una vittoria pesante che consolida il primato dei lagunari e lascia al Frosinone il rammarico per una partita dominata a lungo, come conclude Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport.