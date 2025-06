Bari, accordo raggiunto con Fabio Caserta: sarà lui il nuovo allenatore

Fumata bianca in casa Bari. Il club biancorosso ha trovato l’accordo con Fabio Caserta, che sarà il nuovo allenatore per le prossime due stagioni. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’intesa è stata raggiunta in tempi rapidissimi: appena 48 ore dopo la rescissione consensuale con il Catanzaro, Caserta è pronto a ripartire dalla panchina del San Nicola.

Il Bari, reduce da una stagione complicata e al di sotto delle aspettative, ha deciso di puntare su un profilo di esperienza e temperamento per rilanciare le proprie ambizioni in Serie B. Nonostante qualche contatto preliminare con Alessandro Nesta, la società pugliese ha sempre considerato Caserta la prima scelta tecnica.

Resta solo da formalizzare la separazione con Moreno Longo, ancora legato contrattualmente al club, ma con cui si va verso una rescissione consensuale. L’arrivo di Caserta segna dunque l’inizio di un nuovo ciclo con l’obiettivo dichiarato di tornare a competere per i playoff.