Avellino, si programma la B: piace Vanja Vlahovic

L’Avellino si sta già preparando al prossimo campionato di Serie B. Il club vuole concretamente cercare di costruire una rosa che possa dire la sua nel campionato cadetto. Come riportato da tuttoavellino.it, il ds Mario Aiello avrebbe puntato gli occhi in casa Atalanta, dove il profilo attenzionato è quello di Vanja Vlahovic.

Il calciatore serbo si è decisamente messo in mostra nella passata stagione del campionato di Serie C, e l’Avellino non vorrebbe farselo scappare. Per Vlahovic si tratterebbe di un salto di categoria che inevitabilmente potrebbe valutare.