Gautieri: «Bari? Mancata qualificazione playoff una bocciatura»

Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Carmine Gautieri.

Il tecnico si è prima espresso sul Bari: «A Bari è normale che tutti abbiano l’aspettativa di arrivare quanto meno ai playoff. Tenendo conto delle tensioni, delle pressioni e dell’entusiasmo che si respirano in quella piazza, la mancata qualificazione è una bocciatura, una delusione su tutta la linea. Le aspettative a inizio stagione erano altre. Dall’altro lato, il Cesena è una realtà importante. Possono contare su un ottimo allenatore e su un direttore sportivo che ci sa fare. I romagnoli hanno fatto un campionato importante, costruendo una squadra in grado di giocarsela con tutti. Da neopromossa con i playoff ha raggiunto sicuramente un traguardo eccezionale».

Poi un commento sul Pisa, promosso in Serie A: «Progettualità, programmazione e serietà sono alla base del successo sportivo ottenuto da questi due club. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente D’Agostino e Corrado, i presidenti, rispettivamente, dell’Avellino e del Pisa. Si tratta di persone lungimiranti, che hanno sempre avuto l’obiettivo di migliorare la struttura e la società sotto ogni aspetto. Corrado mi ha sempre parlato del sogno e dell’obiettivo di portare il Pisa in massima serie e ci è riuscito con perseveranza e organizzazione. Allo stesso modo D’Agostino voleva uscire al più presto dal purgatorio della Serie C e alla fine è riuscito nel suo intento. Sono contento per loro e per la tifoseria di queste due squadre».