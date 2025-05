Vignali (Spezia): «Ai playoff giocheremo per ottenere ciò che sogniamo»

Il difensore dello Spezia, Luca Vignali, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita con il Cosenza:

«Playoff? Non facciamo calcoli per nessuno, contro tutte giocheremo le nostre partite per ottenere quello che sogniamo. Cosenza? L’abbiamo iniziata con la voglia di tenere stretto il terzo posto. Ora serve la stessa mentalità vincente. Sui tifosi? Servirà sangue freddo e voglia di vincere. Abbiamo costruito un’alchimia forte tra squadra e città, un legame raro che può fare la differenza nei momenti chiave. Sempre presenti, anche nei momenti complicati. L’applauso durante il 3-0 con la Cremonese è stato un segnale fortissimo. Cantavano anche mentre uscivamo dal campo all’intervallo, e questo ci dà la certezza che ci sosterranno fino alla fine».