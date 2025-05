Bianchi (Padova): «Dirigenza già all’opera per programmare la Serie B»

Alessandra Bianchi, amministratrice delegata del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleCittà dopo la promozione in Serie B conquistata dal club:

«Direttore (Massimiliano Mirabelli, ndr) e mister si sentono ogni giorno perché stanno programmando la B quindi non vedo scenari diversi. In più aggiungo che la riconoscenza non è di questo mondo ma ci sono altri valori: non sono nella testa del mister e non ci voglio neanche entrare, ma anche l’alchimia con l’ambiente, il poter lavorare bene in una città che già conosce come già conosce la società sono una serie di fattori che, al di là dell’aspetto economico, se fossi un allenatore così giovane che ha appena vinto un campionato prenderei in considerazione. Non ridurrei tutto all’aspetto economico e alla riconoscenza che lascia il tempo che trova».