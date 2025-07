Atlhletic club Palermo, presentato mister Ferraro: «Orgoglioso di essere qui, faremo parlare il campo»

L’Atlhletic club Palermo si prepara alla sua prima storica stagione in Serie D. Alla guida della squadra ci sarà il tecnico 46enne Emanuele Ferraro che, da calciatore, vanta oltre 200 presenze tra i professionisti e da allenatore si è fatto notare alla guida delle squadre del settore giovanile della Salernitana e del Cosenza, ma anche come tecnico di Biancavilla e Sant’Agata, questa nella stagione da poco terminata.

I nerorosa, in vista del prossimo campionato, hanno già annunciato i rinnovi di ben quattro calciatori. Si ripartirà da pilastri come i palermitani Mazzotta e Crivello, oltre Micoli e Matera, che nel campionato di Eccellenza hanno dato una grandissima mano alla squadra. A loro si sono aggiunti, nelle ultime ore, Concialdi e l’under Bongiovanni.

Il tecnico Ferraro sarà coadiuvato dal secondo Domenico Marino, dal preparatore atletico Marco Nastasi, che vanta un trascorso in squadre come Trapani, Virtus Entella, Palermo e Brescia. Il preparatore dei portieri sarà Carmelo Semprevivo, che vanta un titolo under 20 con il Venezuela. Il match analyst sarà Giuseppe Cerro. Lo staff nelle prossime ore sarà ancora ampliato ed è «uno staff di prim’ordine», come ha spiegato il direttore sportivo Giampiero Clemente.

«La scelta di mister Ferraro è stata ponderata. Abbiamo voluto dare un segnale di continuità di una società che vuole affrontare le cose con maturità, consolidandosi. Ferraro ci ha colpito con le sue idee, la sua chiarezza ed il suo entusiasmo», ha spiegato Giorgio Perinetti, da qualche settimana direttore generale dell’Atlhletic club Palermo.

«Voglio cercare di portare l’esperienza e il nostro intento è crescere gradualmente. L’ambizione è giusta ma i sogni non sono vietati. Vogliamo crescere tenendo i piedi per terra. Siamo convinti di poter recitare la parte che ci compete e disputare un campionato che ci aiuti a crescere e lanciare i giovani. Faremo massima attenzione per non fare il passo più lungo della gamba».

A Perinetti ha fatto eco il ds Clemente: «Crediamo nelle potenzialità umane del mister che vuole lavorare con i giovani e arrivare all’obiettivo. Non ci faremo trovare impreparati durante il cammino, ci fissiamo l’obiettivo di un campionato tranquillo. Cercheremo di essere concreti e tirare su i giovani sui quali puntiamo forte».

Ferraro si è detto subito «orgoglioso di essere stato scelto» ed «onorato di conoscere il direttore Perinetti». Per Ferraro l’approdo all’Atlhletic club Palermo è stato quasi naturale perché «c’è stata subito una sinergia importante. Ho avuto altre richieste ma c’è stata subito sinergia».

«Onoreremo i colori e andremo a difendere e la città di Palermo. Parleremo con i fatti sul campo e non con le chiacchiere. Vedrete una squadra che avrà una sua impronta forte e una sua identità importante».

Per il neo allenatore tutti i calciatori partiranno alla pari e non farà distinzioni tra più esperti e giovani: «Conosco solo una strada e quella del lavoro e di quello che mi dirà il campo. Nella mia squadra però non ci sono intoccabili. Per tutti ci sarà il campo a parlare» e parlando di Mazzotta e Crivello aggiunge: «Sicuramente due punti fermi ma ce ne sono tanti e che conoscono le categorie».

Dal punto di vista tattico Ferraro ha le idee già chiare e «si partirà da una linea a 4. Stiamo costruendo una squadra in base alle mie idee e di chi abbiamo a disposizione. Non ci sono situazioni definitive ma variabili, dopo la prima settimana di lavoro vedremo come vanno le cose e se ci sarà da cambiare si cambierà».

Sul mercato, naturalmente, si cercheranno giocatori funzionali: «Siamo in contatti da tanto con la società e abbiamo individuato le figure e chi deve far parte del nostro percorso. Partiamo con una squadra al 90 percento e se ci sarà da intervenire lo faremo con colpi funzionali».

«Non possiamo pensare di sostituirci al Palermo, che rimane la nostra prima squadra», ha aggiunto il direttore sportivo Clemente.

«Ci piacerebbe che la gente ci avvertisse come persone che hanno bisogno del sostegno. Cercheremo di coinvolgere la città con diverse iniziative. La società sta lavorando alla possibilità di avere una casa tutta nostra. Se questo dovesse avvenire si cercherà di avere un minimo di contributo per avere linfa da parte del pubblico. Ci piacerebbe ricevere l’affetto della gente».

In chiusura Perinetti ha parlato della struttura che ospiterà le gare interne dell’Atlhletic club Palermo: «Abbiamo iscritto la squadra e indicato come campo per le gare interne il Cup, ma contiamo di avere a disposizione per il 14 settembre il Velodromo. Non è semplice ma ci auguriamo che accada. Sarebbe un sogno giocare qui».

L’Athletic Club Palermo inizierà la stagione lunedì 28 luglio, con il ritiro a Monreale. Allenamenti a partire da martedì 29 luglio al campo sportivo “Conca d’Oro”. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il programma completo, con le amichevoli che la squadra nerorosa svolgerà nel periodo di preparazione che si concluderà mercoledì 13 agosto. Il primo impegno ufficiale sarà il turno preliminare di Coppa Italia Serie D, fissato per domenica 24 agosto. Due settimane dopo, domenica 7 settembre, la prima giornata di campionato di Serie D.