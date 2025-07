Palermo, pressing su Bani: triennale pronto. I tifosi del Genoa provano a trattenerlo

Tiene banco il futuro di Mattia Bani. Il difensore del Genoa resta uno degli obiettivi principali del Palermo per rinforzare la retroguardia rosanero in vista della prossima stagione. Come riportato dall’edizione online de Il Secolo XIX, il club siciliano avrebbe messo sul tavolo un’offerta importante: un contratto triennale e la prospettiva di giocarsi la promozione in Serie A già dal prossimo campionato.

Un progetto, quello del City Group, che starebbe convincendo anche un profilo esperto come quello del centrale classe ’93. Bani sarebbe infatti pronto a lasciare il ritiro di Moena con il Genoa per approdare alla corte di Pippo Inzaghi.

Nel frattempo, alcuni tifosi rossoblù hanno provato a fargli cambiare idea. Prima dell’allenamento, un piccolo gruppo presente a Moena gli avrebbe chiesto: «Resta con noi». Ma l’addio, secondo Il Secolo XIX, appare sempre più vicino.