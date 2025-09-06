Athletic Palermo, Perinetti: «In Serie D serviranno umiltà e spavalderia»

Giorgio Perinetti si prepara a vivere la sua cinquantesima stagione nel calcio con il ruolo di direttore generale dell’Athletic Palermo, pronto al debutto in Serie D. Per l’esperto dirigente l’inizio di questo nuovo percorso è fatto di emozione, determinazione e tanta fiducia: «Non vedo l’ora di iniziare. Serviranno realismo e una buona dose di spavalderia».

In poche settimane Perinetti si è integrato nell’ambiente nerorosa, lodando lo spirito dei soci che hanno portato la società fino a questo traguardo: «Hanno tracciato la strada con discrezione e spirito di collaborazione, un esempio per tutti».

Determinante, in questa fase, anche il lavoro dell’allenatore Giovanni Ferraro, considerato dal direttore generale un “martello” sul piano fisico e mentale nei confronti dei giocatori. La rosa, che conta elementi esperti come Bonfiglio, Crivello, Mazzotta e Varela, ha dimostrato entusiasmo e disponibilità al sacrificio, un segnale incoraggiante in vista della stagione.

Il debutto ufficiale sarà contro il Messina, in un campionato che si preannuncia equilibrato e ricco di insidie, con avversarie di prestigio come la Reggina e la Nissa. «Guai a sottovalutare nessuno – ha avvertito Perinetti – dovremo affrontare ogni partita con umiltà».

Il dirigente ha infine parlato del rapporto con la piazza: «La gente mi ferma e mi saluta ancora per il mio passato a Palermo. Spero che lo stesso entusiasmo possa crescere anche intorno all’Athletic, con un pubblico sempre più numeroso al nostro fianco».