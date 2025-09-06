Giornale di Sicilia: “Palermo, Gomes sgomita. Vuole riprendersi il posto”

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Claudio Gomes vuole riprendersi il centrocampo del Palermo dopo un avvio di stagione complicato dai problemi muscolari. Il francese, arrivato in rosanero nell’estate 2022, è stato un punto fermo per Corini, Mignani e Dionisi, grazie alla sua capacità di pressing e di raccordo tra i reparti. Ora cerca conferme anche con Inzaghi, che nel suo 3-4-2-1 sta valutando il modo migliore per inserirlo.

Secondo quanto sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il finale di gara contro il Frosinone ha mostrato le qualità di Gomes: palloni recuperati, corsa e dinamismo, anche se resta il limite in fase conclusiva. Con Dionisi erano arrivati i primi due gol in maglia rosa, ora il centrocampista punta ad arricchire ulteriormente il suo bottino sotto la guida di Inzaghi.

Come evidenzia sempre Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, la mediana è il reparto con più dubbi e ballottaggi: finora hanno trovato spazio Segre e Ranocchia, ma il rientro di Gomes apre nuove soluzioni. Non mancano alternative come Blin, Giovane e Vasic, ma le caratteristiche del numero 6 restano uniche per equilibrio e duttilità, tanto che Inzaghi potrebbe rilanciarlo dal primo minuto già a Bolzano contro il Südtirol.

Infine, ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, il club non ha mai messo in discussione la centralità di Gomes. Le sirene estive di mercato sono state spente subito e la fascia di capitano ricevuta contro il Frosinone ne è stata la conferma. Con 100 presenze all’orizzonte e l’obiettivo di riportare il Palermo in Serie A, il francese resta uno dei riferimenti più solidi della rosa.