Palermo, Avella è arrivato: il portiere pronto a vestire il rosanero

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha accolto in città il nuovo portiere Avella, atterrato ieri sera e vicino all’ufficialità. L’estremo difensore, reduce dall’esperienza al Brescia, ha firmato un contratto fino a fine stagione con il club di viale del Fante. Classe 1999 e originario della Campania, vestirà la maglia rosanero come vice Joronen, nell’attesa dei rientri di Gomis e Bardi.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il fronte portieri sembra al momento sistemato, ma resta aperta la questione relativa al difensore polacco Bereszynski. L’intesa di massima con la società è già stata raggiunta, ma il suo approdo in rosanero dipenderà dalla cessione di Verre, per il quale si sta valutando una soluzione all’estero che al momento non si è concretizzata.

In parallelo, sottolinea sempre Radicini sul Giornale di Sicilia, ieri pomeriggio lo store ufficiale dello stadio Barbera è stato teatro di un bagno di entusiasmo: oltre duecento tifosi hanno accolto con cori e applausi Bani e Palumbo, protagonisti di una lunga sessione di autografi e foto.

Infine, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’evento si è trasformato in una vera e propria festa, arricchita dall’arrivo degli altri giocatori attesi per la sessione di allenamento, segno di un legame sempre più forte tra squadra e piazza.