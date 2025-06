Athletic Club Palermo, via Raciti: Perinetti cerca un nuovo allenatore. Di Benedetto e Tedesco in pole

In casa Athletic Club Palermo è iniziata ufficialmente la fase di rinnovamento. Dopo la nomina di Giorgio Perinetti come nuovo direttore generale, come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, si lavora alla definizione dell’organico tecnico per la prossima stagione in Serie D. Primo nodo da sciogliere: l’allenatore.

Come anticipato da Matranga sul Giornale di Sicilia, l’avventura in panchina di Filippo Raciti, artefice della promozione, è giunta al capolinea. Una decisione che era nell’aria da tempo e che ha trovato conferma dopo il confronto tra lo stesso tecnico e la dirigenza, avvenuto nei giorni scorsi. Un addio sereno, dopo una stagione all’insegna della concretezza.

Il casting per il nuovo tecnico è già iniziato. Secondo quanto riferito ancora da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, i profili seguiti con maggiore attenzione sono due: Stefano Di Benedetto e Giovanni Tedesco. Il primo, ex allenatore delle giovanili di Sampdoria, Palermo, Parma e Trapani, è apprezzato per il suo 4-2-3-1 e la capacità di valorizzare i giovani. Il secondo, palermitano doc, rappresenterebbe un ritorno romantico e carico di significato, forte di esperienze maturate in Italia, a Malta e negli Emirati Arabi.

Perinetti è stato chiaro nella visione del club: costruire una squadra solida e competitiva, ma con spese contenute. Sul fronte mercato, restano in bilico le conferme del portoghese Valença, dell’ivoriano Sangaré e del portiere argentino Alejo, fedelissimi di Raciti e ora in dubbio senza la sua permanenza.