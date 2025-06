Giornale di Sicilia: “Palermo, capitolo uscite”

Se il mercato in entrata è in pieno fermento, anche sul fronte delle uscite il Palermo comincia a registrare movimenti significativi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano in bilico le posizioni di Valerio Verre, Roberto Insigne e Francesco Di Mariano, tre elementi la cui permanenza in rosanero è tutt’altro che scontata. Per tutti e tre si attendono eventuali offerte che potrebbero sbloccare la situazione nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia, è invece già delineato il futuro di Alessandro Buttaro e Petar Vasic, entrambi destinati a restare in Serie B. Il difensore classe 2002 è seguito con attenzione dalla Carrarese, neopromossa in cadetteria, mentre il centrocampista serbo è finito nel mirino della Reggiana, pronta a rinforzare la mediana con profili giovani e duttili.

La sessione estiva è solo all’inizio, ma – come sottolinea nuovamente Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – il Palermo continua a lavorare su più fronti: sfoltire l’organico sarà fondamentale per dare spazio ai nuovi innesti richiesti da Inzaghi e costruire una rosa equilibrata e competitiva in vista della prossima stagione.