Giornale di Sicilia: “Palermo, trattativa avanzata per Palumbo”

Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza rosanero per consegnare a Inzaghi una rosa completa entro l’inizio del ritiro. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si intensificano i contatti con il Modena per il trequartista Fabio Palumbo, reduce da una stagione di ottimo livello in Emilia. Il Palermo ha messo sul tavolo un’offerta da circa 2 milioni di euro complessivi, strutturata su una parte cash (1,2 milioni) e una contropartita tecnica. In un primo momento si era pensato a Dario Saric, ma i canarini sembrano preferire l’inserimento del giovane portiere Desplanches, attualmente protagonista con l’Italia Under 21.

Una proposta che ha generato qualche frizione, dal momento che – come sottolinea ancora Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia – il club di viale del Fante non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul cartellino dell’estremo difensore azzurrino, considerato una risorsa strategica per il presente e il futuro.

Sul fronte terzini, occhi puntati su Tommaso Augello, classe ’94 in uscita dal Cagliari. Il laterale sinistro non rinnoverà con i sardi e rientra perfettamente nel profilo cercato da Osti per rafforzare la corsia mancina. Palermo deve però fronteggiare una concorrenza agguerrita: su tutte la Cremonese, che – forte della recente promozione in Serie A – ha già avanzato una proposta concreta. La dirigenza rosanero, dal canto suo, punta a convincere il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e il fascino di una piazza storica. Una risposta è attesa a breve.

Nel frattempo, resta vivo anche il nome di Marcandalli, difensore giovane e promettente seguito da diverse settimane. E sullo sfondo – come riporta il Giornale di Sicilia – prende forma anche l’ipotesi Simone Pafundi, talento dell’Udinese, considerato una suggestione affascinante ma non una priorità immediata.

Il mercato entra nel vivo: tra offerte, contropartite e strategie, Palermo costruisce passo dopo passo la squadra da affidare a Pippo Inzaghi.