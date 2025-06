Giornale di Sicilia: “Palermo, sprint su Audero ed Elia. Si lavora per chiudere prima del ritiro”

Settimana decisiva per il Palermo sul fronte mercato. Come riporta Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero accelera per garantire a Pippo Inzaghi i primi innesti prima del ritiro di Châtillon-Saint-Vincent, in programma a metà luglio. L’obiettivo è costruire da subito l’ossatura della squadra, permettendo al nuovo tecnico di impostare il lavoro con una base solida e ben definita. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi determinanti per sbloccare due trattative in fase avanzata: Emil Audero e Salvatore Elia.

Il primo nodo riguarda la porta. Audero, reduce da un’ottima seconda metà di stagione in rosanero, rientrerà ufficialmente al Como il 1° luglio per fine prestito. Tuttavia, il portiere italo-indonesiano ha espresso il desiderio di rimanere a Palermo. Il vero ostacolo è rappresentato dall’ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione, legato a un contratto in essere fino al 2028. Come spiegato ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è pronto a farsi carico di una parte significativa dello stipendio, ma non dell’intero importo. La trattativa potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 3 milioni, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A, con un eventuale spalmatura dell’ingaggio.

Parallelamente si tratta anche per il ritorno di Elia, esterno offensivo attualmente in forza allo Spezia. Il classe ’99 ha ancora un solo anno di contratto con i liguri e una valutazione attorno a 1,5 milioni, anche se l’intesa potrebbe chiudersi per una cifra inferiore. Come ricorda il Giornale di Sicilia nell’analisi di Massimiliano Radicini, Elia ha lasciato un buon ricordo a Palermo prima del lungo stop per infortunio, e l’operazione è tra quelle in fase più avanzata: si potrebbe chiudere già a inizio settimana.

Audero ed Elia rappresentano due tasselli importanti per il nuovo progetto tecnico. Ma non saranno gli unici. La società è infatti al lavoro su più fronti, con l’obiettivo di completare l’organico il prima possibile e fornire a Inzaghi una rosa competitiva sin dalle prime sedute estive.