Athletic Club Palermo, trasferta insidiosa a Enna: Ferraro chiede concentrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
FERRARO

L’Athletic Club Palermo fa tappa a Enna. Domenica alle ore 14.30, allo stadio “Generale Gaeta”, i nerorosa di Emanuele Ferraro affronteranno la formazione gialloverde guidata da mister Passiatore in una sfida tutt’altro che semplice.

L’Enna ha iniziato il 2026 con passo deciso: vittoria netta per 5-2 contro il Messina e pareggi contro Savoia e Igea Virtus, segnali di una squadra in salute e capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto tra le mura amiche. Anche le condizioni del terreno di gioco potrebbero incidere, dopo le forti piogge degli ultimi giorni.

L’Athletic, però, arriva all’appuntamento forte di un rendimento costante e di una stagione fin qui di alto livello. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e confermare identità e personalità.

«Ci aspetta una trasferta su un campo difficile, rallentato dalle forti piogge di questi giorni – ha spiegato Emanuele Ferraro –. L’Enna è una delle squadre che sta meglio in questo momento. Anche noi, però, stiamo lavorando bene e siamo soddisfatti del percorso fatto finora. Ce la giocheremo a viso aperto, ma servirà un atteggiamento da squadra vera perché da quel campo non si esce facilmente indenni. Massima concentrazione e attenzione alta, senza snaturarci».

Parole chiare: rispetto per l’avversario, ma fiducia nei propri mezzi.

