Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «La continuità ci sta portando frutti. Non dobbiamo abbassare la guardia»

Dal Renzo Barbera, al termine di Palermo-Virtus Entella 3-0, è intervenuto in conferenza stampa Filippo Ranocchia, centrocampista rosanero, autore di una prestazione di spessore e protagonista anche in zona gol.

Ranocchia ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla striscia positiva e sull’importanza della continuità nei risultati:

«La continuità è quella che ci sta portando maggiori frutti, siamo molto concentrati per continuare su questa striscia. Il gol in casa lo cercavo da tanto e sono contento sia successo oggi. Il gol l’ho sempre cercato molto anche in allenamento, non sempre ci riesco. Il mister mi chiede anche questo. In allenamento ci lavoriamo quotidianamente. Il mister mi ha sempre dato fiducia e questo è fondamentale per un giocatore».

Il centrocampista ha poi risposto a una domanda sull’atmosfera nello spogliatoio dopo il tredicesimo risultato utile consecutivo:

«C’è stato un periodo negativo che abbiamo superato restando uniti. Lavoriamo tanto e siamo consapevoli di star facendo un grande campionato ma sappiamo che abbassando la guardia tutto quanto fatto sarà inutile. Lavorando continuiamo a toglierci soddisfazioni».

Infine, Ranocchia ha parlato anche del suo ruolo tattico nel sistema di Inzaghi, chiarendo come la posizione in campo non rappresenti una novità:

«Nuovo ruolo? Il mio è sempre stato questo anche in altre squadre. È chiaro che è anche un sistema a squadra più organizzato aiuta tutti e in generale anche i centrocampisti. Io cerco di migliorare su questo ruolo ma è sempre stato questo».

Parole che confermano la maturità di un Palermo solido, compatto e consapevole dei propri mezzi, ma determinato a non fermarsi.