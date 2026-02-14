Palermo-Virtus Entella 3-0, Chiappella: «Complimenti ai rosanero, le grandi squadre ti fanno male»

Al termine della sfida del “Renzo Barbera”, persa 3-0 contro il Palermo, l’allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi nel post gara della 25ª giornata di Serie B.

Il tecnico ligure ha riconosciuto i meriti dei rosanero, sottolineando come gli episodi abbiano inciso sull’inerzia del match.

«Dopo un 3-0 dobbiamo fare i complimenti al Palermo che è una grande squadra. Le grandi squadre sono queste, ti fanno male. Abbiamo preso il 2-0 su palla inattiva e ci ha tolto dalla partita. Siamo andati avanti con umiltà e dignità cercando di riaprirla. Abbiamo concesso troppo. È una partita che ci dà spunti per crescere».

Chiappella ha poi evidenziato una delle criticità principali della sua squadra, soprattutto lontano da Chiavari.

«La differenza tra casa e trasferta è sulla produzione offensiva. Devi essere più bravo a capitalizzare le occasioni quando giochi in trasferta. Dobbiamo essere più cinici e cattivi sia in fase offensiva che difensiva».

Una sconfitta pesante nel punteggio ma, nelle parole dell’allenatore biancoceleste, utile per comprendere dove intervenire in vista dei prossimi impegni.