Palermo-Virtus Entella 3-0, Chiappella: «Complimenti ai rosanero, le grandi squadre ti fanno male»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
b4ab5191-ce7f-4f70-b1d7-1d118518a674

Al termine della sfida del “Renzo Barbera”, persa 3-0 contro il Palermo, l’allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi nel post gara della 25ª giornata di Serie B.

Il tecnico ligure ha riconosciuto i meriti dei rosanero, sottolineando come gli episodi abbiano inciso sull’inerzia del match.

«Dopo un 3-0 dobbiamo fare i complimenti al Palermo che è una grande squadra. Le grandi squadre sono queste, ti fanno male. Abbiamo preso il 2-0 su palla inattiva e ci ha tolto dalla partita. Siamo andati avanti con umiltà e dignità cercando di riaprirla. Abbiamo concesso troppo. È una partita che ci dà spunti per crescere».

Chiappella ha poi evidenziato una delle criticità principali della sua squadra, soprattutto lontano da Chiavari.

«La differenza tra casa e trasferta è sulla produzione offensiva. Devi essere più bravo a capitalizzare le occasioni quando giochi in trasferta. Dobbiamo essere più cinici e cattivi sia in fase offensiva che difensiva».

Una sconfitta pesante nel punteggio ma, nelle parole dell’allenatore biancoceleste, utile per comprendere dove intervenire in vista dei prossimi impegni.

Altre notizie

palermo entella (6)

Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 2-0 (1)

Palermo-Virtus Entella 3-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Empoli-Palermo Primavera 3-0: azzurri dominanti, rosanero ko

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Virtus Entella, oltre 22 mila al Barbera: il dato ufficiale sugli spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Gian Piero Gasperini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gasperini: «Io bravo perché sono stato a Palermo? Mattarella è un grande appassionato di calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella (2)

Palermo travolgente: 3-0 all’Entella, 13° risultato utile e quota 48 punti

Katia Virzì Febbraio 14, 2026
Palermo Spezia 1-0 (64) palumbo segre

Palermo-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Chiappella

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
resizer

Grand Stand Arena, c’è la frenata di Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 091456

Il Secolo: “Entella a Palermo. Staffetta Mezzoni-Bariti a destra In attacco Tirelli spera in una chance”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, il tour de force si conclude a Palermo «Ma niente alibi, partita stimolante»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo padova 1-0 (68) palumbo

Tuttosport: “Serie B, le probabili formazioni di Palermo-Virtus Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo monza 0-3 (9) inzaghi

Tuttosport: “Carica Inzaghi: «Palermo, niente passi indietro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

b4ab5191-ce7f-4f70-b1d7-1d118518a674

Palermo-Virtus Entella 3-0, Chiappella: «Complimenti ai rosanero, le grandi squadre ti fanno male»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella (6)

Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 2-0 (1)

Palermo-Virtus Entella 3-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Empoli-Palermo Primavera 3-0: azzurri dominanti, rosanero ko

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Virtus Entella, oltre 22 mila al Barbera: il dato ufficiale sugli spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026