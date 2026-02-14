Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata
La 25ª giornata di Serie B si apre con segnali forti in chiave alta classifica. Il Palermo risponde presente al “Renzo Barbera”, la Sampdoria continua la sua risalita, mentre il Modena rilancia le proprie ambizioni playoff. In attesa delle gare di domenica, la graduatoria comincia a delineare nuovi equilibri.
Palermo travolgente: 3-0 alla Virtus Entella
Tutto facile per i rosanero di Inzaghi contro la Virtus Entella. La pratica viene archiviata in meno di un’ora grazie alle reti di Pohjanpalo (4’), Ranocchia (41’) e Pierozzi (50’). Un successo netto che consente al Palermo di salire a quota 48 punti, agganciando il Monza al terzo posto e portandosi a -2 dal Venezia capolista e a -1 dal Frosinone.
Per i liguri, invece, resta una classifica complicata: 25 punti e piena bagarre in zona playout.
Samp e Modena non mollano
Di misura la Sampdoria, che supera 1-0 il Padova grazie a un rigore trasformato da Brunori al 34’. I blucerchiati salgono a 29 punti e continuano a tenere vive le speranze di rimonta.
Importante anche il successo del Modena, che batte 2-0 la Carrarese con le firme di Massolin (33’) e Defrel (90’+1). Gli emiliani volano a quota 40 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff.
I risultati di sabato (25ª giornata)
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
In programma:
Catanzaro – Mantova
Cesena – Venezia
Domenica:
Bari – Sudtirol
Monza – Juve Stabia
Spezia – Frosinone
Empoli – Reggiana
Avellino – Pescara
Classifica aggiornata
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Modena 40*
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
Sudtirol 30
Carrarese 30*
Sampdoria 29
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
* una partita in più
Il Palermo si conferma la squadra più in forma del momento: 13 risultati utili consecutivi e settima vittoria di fila al Barbera. La corsa alla Serie A entra nel vivo.