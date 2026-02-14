Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

La 25ª giornata di Serie B si apre con segnali forti in chiave alta classifica. Il Palermo risponde presente al “Renzo Barbera”, la Sampdoria continua la sua risalita, mentre il Modena rilancia le proprie ambizioni playoff. In attesa delle gare di domenica, la graduatoria comincia a delineare nuovi equilibri.

Palermo travolgente: 3-0 alla Virtus Entella

Tutto facile per i rosanero di Inzaghi contro la Virtus Entella. La pratica viene archiviata in meno di un’ora grazie alle reti di Pohjanpalo (4’), Ranocchia (41’) e Pierozzi (50’). Un successo netto che consente al Palermo di salire a quota 48 punti, agganciando il Monza al terzo posto e portandosi a -2 dal Venezia capolista e a -1 dal Frosinone.

Per i liguri, invece, resta una classifica complicata: 25 punti e piena bagarre in zona playout.

Samp e Modena non mollano

Di misura la Sampdoria, che supera 1-0 il Padova grazie a un rigore trasformato da Brunori al 34’. I blucerchiati salgono a 29 punti e continuano a tenere vive le speranze di rimonta.

Importante anche il successo del Modena, che batte 2-0 la Carrarese con le firme di Massolin (33’) e Defrel (90’+1). Gli emiliani volano a quota 40 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff.

I risultati di sabato (25ª giornata)

Modena – Carrarese 2-0

33’ Massolin, 90’+1 Defrel

Palermo – Virtus Entella 3-0

4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi

Sampdoria – Padova 1-0

34’ rig. Brunori

In programma:

Catanzaro – Mantova

Cesena – Venezia

Domenica:

Bari – Sudtirol

Monza – Juve Stabia

Spezia – Frosinone

Empoli – Reggiana

Avellino – Pescara

Classifica aggiornata

Venezia 50

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 48*

Modena 40*

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Cesena 37

Sudtirol 30

Carrarese 30*

Sampdoria 29

Padova 29*

Empoli 28

Avellino 28

Virtus Entella 25*

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

* una partita in più

Il Palermo si conferma la squadra più in forma del momento: 13 risultati utili consecutivi e settima vittoria di fila al Barbera. La corsa alla Serie A entra nel vivo.