Palermo-Virtus Entella 3-0: le pagelle del match

Il Palermo arriva a tredici risultati utili consecutivi, con otto vittorie in casa, e lo fa mettendo al tappeto la Virtus Entella con un 3-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni. I siciliani vanno in vantaggio al 4’ con Pohjanpalo che insacca di testa sul cross di Augello, il raddoppio è di Ranocchia al 41’, che calcia dalla distanza e Colombi, dopo aver smanacciato, si ritrova la palla nel sacco. Il definitivo 3-0 è di Pierozzi, bravo a sfruttare l’assist di Palumbo e mettere nel sacco con un sinistro al volo. Questo risultato permette al Palermo di raggiungere quota 48 in classifica. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 7: Dopo cinque gol subiti in due gare torna a chiudere la porta. La prima vera parata al 22’ su un tiro di Dalla Vecchia che arriva dalle sue parti dopo una deviazione. Al 33’ Di Mario colpisce a botta sicura di testa, lui compie un vero e proprio miracolo deviando in angolo, nella ripresa è lo stesso Di Mario che calcia con il sinistro dalla distanza, lui vola e devia in angolo, per il resto normale amministrazione.

BERESZYNSKI 6,5: Dal suo lato gli ospiti spingono maggiormente ma li controlla tutti in maniera agevolmente aiutato dall’esperienza e da un buon senso della posizione..

Dal 70’ MAGNIANI 6: Dopo la gara non perfetta contro la Sampdoria aveva bisogno di ritrovare qualche certezza e oggi di

BANI 6,5: Guida con esperienza il reparto che sembra aver superato il momento di appannamento avuto nelle ultime due gare, aiutato anche dalla poca incisività della Virtus Entalla.

CECCARONI 6,5: Ormai è il tuttofare della difesa. Chiude e riparte, è un esterno aggiunto e la Virtus Entella soffre molto dal suo lato.

dall’81’ VEROLI SV:

PIEROZZI 6,5: Contro la Samp gli avevano annullato il gol, si rifa oggi con un bel sinistro al volo che mette in ghiaccio il risultato. Forse manca un po’ di spinta dal suo lato, come aveva abituato ad inizio stagione.

RANOCCHIA 7: Gestione della sfera impeccabile. Perfetto anche in fase di ripiegamento quando intercetta. Trova il gol che porta i suoi sul 2-0 con un bel destro da fuori che Colombi intercetta ma che, poi, entra in porta.

Dal 77’ BLIN SV:

SEGRE 6,5: I suoi sono padroni della mediana. Una quantità infinita di corsa, peccato che non controlla bene nell’occasione di un contropiede.

Dal 70’ GOMES 6: Il solito cambio per portare freschezza in mediana. In alcune occasioni sembra correre a vuoto, però ingresso positivo tutto sommato.

AUGELLO 6,5: Assist perfetto per il gol di Pohjanpalo che sblocca il match. La spinta e i recuperi in fase difensiva non mancano mai. Sembra in un momento di forma perfetto

LE DOUARON 6: Cerca spazio tra le maglie avversarie, si muove molto e cerca di inventare per i compagni ma tra le linee lo spazio è poco. Esce tra gli applausi del Barbera, cosa non molto comune per lui.

Dal 70’ JOHNSEN 6: Minuti utili a trovare l’intesa con i compagni.

PALUMBO 6,5: Contro la Samp ha messo lo zampino nei tre gol dei suoi, oggi riesce a metterlo nel secondo gol servendo il pallone per Ranocchia e sul terzo regalando l’assist per il sinistro al volo di Pierozzi. È ad un passo da quota 10 assist in stagione.

POHJANPALO 6,5: Infila, di testa, in maniera perfetta sul cross di Augello e sblocca il match arrivando a quota 16 gol in stagione. Fa saltare dai sedioli il pubblico andando vicino al gol di tacco. Sul finale trova anche la doppietta, ma l gol viene annullato per fallo, in precedenza, di Pierozzi.

INZAGHI 6,5: Aveva detto che quella di oggi era la gara più difficile di tutte, i suoi riescono a sbloccarla subito poi gestiscono in maniera ordinata fino a trovare il gol del 2-0 in chiusura del primo tempo. La seconda parte del match si apre con il gol del 3-0 che mette in ghiaccio il match e gli permette di fare dei cambi utili a far rifiatare alcuni titolari. Adesso sono tredici risultati utili consecutivi