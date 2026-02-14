Empoli-Palermo Primavera 3-0: azzurri dominanti, rosanero ko

Febbraio 14, 2026
Sconfitta pesante per la Primavera del Palermo, battuta 3-0 dall’Empoli al termine di una gara dominata dai toscani soprattutto nella ripresa.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 ma con l’Empoli costantemente in pressione, la formazione di Andrea Filippeschi ha trovato il meritato vantaggio a inizio secondo tempo. Al 51′ Fiorini ha sbloccato il match, finalizzando sul secondo palo un cross profondo nato da un’azione sviluppata sulla sinistra.

Sei minuti più tardi è arrivato il raddoppio: Monaco ha recuperato palla a centrocampo, ha superato diversi avversari e ha servito un assist perfetto per Raballo, che da pochi passi non ha sbagliato.

Il Palermo ha provato a reagire con i cambi operati da Cristiano Del Grosso, ma l’Empoli ha continuato a spingere sfiorando più volte il terzo gol. Nel recupero, al 92′, Tavanti ha chiuso definitivamente i conti con un destro incrociato su assist di Mureddu.

Nel primo tempo l’Empoli aveva già creato diverse occasioni con Monaco, Egan e Mazzi, trovando però un Palermo compatto e un Balaguss attento in alcune circostanze. Nella ripresa, però, la maggiore intensità e qualità dei padroni di casa ha fatto la differenza.

Marcatori

51′ Fiorini
57′ Raballo
92′ Tavanti

Empoli

Versari; Antonini, Egan, Huqi, Pasalic (79′ Orlandi), Rugani, Fiorini (86′ Mureddu), Mazzi, Raballo (68′ Campaniello), Perin (68′ Tavanti), Monaco (86′ Blini).
Allenatore: Andrea Filippeschi.

Palermo

Balaguss; Nicolosi, Avena, Di Gregorio, Brancato, Occhione (79′ Squillacioti), Dell’Orzo, Hulidov (71′ Grippa), Anghileri, Brutto (79′ De Oliveira), Rinella (64′ Gambino).
Allenatore: Cristiano Del Grosso.

L’Empoli consolida così la propria posizione in classifica, mentre il Palermo dovrà ripartire dalla volontà mostrata in alcuni frangenti ma con la necessità di maggiore solidità e incisività offensiva.

