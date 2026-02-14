Palermo-Virtus Entella, oltre 22 mila al Barbera: il dato ufficiale sugli spettatori
Risposta importante del pubblico rosanero per Palermo-Virtus Entella. Nonostante il maltempo e la pioggia insistente sul Renzo Barbera, i tifosi hanno confermato ancora una volta la propria vicinanza alla squadra di Inzaghi.
Per la sfida contro i liguri sono stati emessi 22.523 titoli complessivi.
Nel dettaglio:
Biglietti venduti: 6.019
Di cui settore ospiti: 43
Abbonamenti: 16.504
Numeri che testimoniano la solidità della base rosanero e la continuità del sostegno casalingo in una fase cruciale della stagione. Il Barbera si conferma così uno dei principali fattori del campionato del Palermo, ancora una volta spinto da oltre ventiduemila presenze sugli spalti.