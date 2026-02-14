Palermo-Virtus Entella, oltre 22 mila al Barbera: il dato ufficiale sugli spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Risposta importante del pubblico rosanero per Palermo-Virtus Entella. Nonostante il maltempo e la pioggia insistente sul Renzo Barbera, i tifosi hanno confermato ancora una volta la propria vicinanza alla squadra di Inzaghi.

Per la sfida contro i liguri sono stati emessi 22.523 titoli complessivi.

Nel dettaglio:

Biglietti venduti: 6.019

Di cui settore ospiti: 43

Abbonamenti: 16.504

Numeri che testimoniano la solidità della base rosanero e la continuità del sostegno casalingo in una fase cruciale della stagione. Il Barbera si conferma così uno dei principali fattori del campionato del Palermo, ancora una volta spinto da oltre ventiduemila presenze sugli spalti.

