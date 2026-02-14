Gasperini: «Io bravo perché sono stato a Palermo? Mattarella è un grande appassionato di calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Gian Piero Gasperini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gian Piero Gasperini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Alla vigilia del big match contro il Napoli, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dei complimenti ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, soffermandosi con rispetto sulle parole del Capo dello Stato.

Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Trigoria, il tecnico giallorosso ha risposto così alla domanda sui complimenti del Presidente e sulla possibilità di incontrarlo:

«È sempre stato appassionato di calcio, quando io giocavo veniva sicuramente a seguire il Palermo. Condivido la sua analisi».

Una risposta breve ma significativa, con Gasperini che ha sottolineato la storica passione calcistica di Mattarella e ha espresso piena condivisione rispetto alle sue parole.

Mattarella scherza con Goggia su Gasperini: «È bravo perché è stato due volte a Palermo»

