Palermo travolgente: 3-0 all’Entella, 13° risultato utile e quota 48 punti

Grande vittoria del Palermo che al Barbera ha battuto per 3-0 la Virtus Entella conquistando tre punti pesantissimi. La squadra rosanero infatti sale a quota 48 agganciando il Monza al terzo posto e un solo punto dal secondo posto e due dalla vetta, in attesa di Frosinone e Monza che giocheranno domani.

La gara viene sbloccata già al 4′ da Pohjanpalo, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Augello colpisce di testa e non sbaglia. L’Entella prova a reagire e al 32′ va vicino al gol di Di Mario, ma Joronen sferra uno dei suoi miracoli e gli nega il gol. Sul finale del primo tempo Ranocchia trova il raddoppio: il numero dieci dalla distanza calcia direttamente in porta, Colombi in un primo momento para ma la palla si impenna e finisce in rete.

Nella ripresa il Palermo torna in campo con ancora più grinta e al 49′ riesce a trovare anche il 3-0 con Pierozzi che sfrutta un cross di Palumbo con un tiro al volo di sinistra e centra la porta. Gli ospiti nonostante il largo vantaggio non demordono e continuano ad attaccare, la difesa rosanero tiene bene.

La squadra di Inzaghi sfoggia un’altra prestazione convincente e travolgente, ma soprattutto inanella il 13° risultato utile consecutivo confermando di essere sulla strada giusta.

Ecco il racconto del match:

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Triplice fischio, il Palermo batte l’Entella 3-0

90′ – Assegnati 4′ di recupero.

89′ – Pohjanpalo segna il 4-0 ma l’arbitro ferma il gioco per fallo.

80′ – Ceccaroni viene sostituito da Veroli.

76′ – Altro cambio per Inzaghi: esce Ranocchia, al suo posto Blin.

75′ – Siluro di Franzoni da fuori area che però finisce fuori.

73′ – Ultimo cambio per l’Entella: esce Marconi applaudito dal suo ex pubblico, ed entra Pilati.

72′ – Altro calcio d’angolo per l’Entella: Karic la mette in mezzo Tirelli ci prova di testa ma finisce fuori.

70′ – Cambia anche Inzaghi: Johnsen prende il posto di Le Douaron; Gomes rileva Segre; Bereszynski fa spazio a Magnani.

64′ – Doppio cambio per l’Entella: Cuppone per Debenendetti, Dalla Vecchia per Franzoni.

61′ – L’Entella conquista un angolo: Karic la mette in mezzo, ma la palla viene allontanata.

60′ – Un errore a centrocampo fa partire l’Entella in contropiede, Cuppone arriva in area e calcia: Joronen la blocca senza problemi.

57′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione: Ranocchia batte troppo forte, la palla finisce sul fondo.

53′ – Doppio cambio Entella. Escono Guiu e Del Lungo: entrano Parodi e Tirelli

51′ – L’Entella cerca subito una reazione e conquista un calcio di punizione dal limite dell’area: alla battuta va Guiu che calcia direttamente in porta, Joronen la blocca.

49′ – GOOOOOL PALERMO!!! Palumbo crossa e trova Pierozzi che di sinistro al volo la mette dentro superando Colombi.

48′ – Il Palermo rientra in campo con grinta e si riaffaccia per ben due volte in attacco.

46′ – Riprende il match senza sostituzioni.

PRIMO TEMPO

45′ +1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Assegnato un minuto di recupero.

42′ – Un minuto più tardi Pohjanpalo riceve in area e conclude verso la porta, ma la palla termina fuori.

41′ – GOOOOOL PALERMO!!! Ranocchia sfrutta un passaggio dalla bandierina di Palumbo e calcia direttamente in porta, Colombi la para ma la palla sì’impenna e finisce in rete.

39′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo.

36′ – Ranocchia ci prova dalla distanza ma la palla finisce fuori.

32′ – Entella ad un passo dal pari: cross in area e Di Mario spinge di testa, Joronen ha i riflessi pronti e mette in angolo.

25′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per l’Entella, il Palermo si ritrova con un ghiottissimo contropiede: Le Douaron arriva sulla palla a campo libero, ma perde tempo e non riesce a passare a Pohjanpalo.

22′ – Angolo per l’Entella, Guiu alla battuta mette in atto uno schema con Di Mario e Karic, ma la palla una volta messa in mezzo viene intercettata dai rosanero.

19′ – Ritmi bassi in questa fase di gioco perlopiù interlocutoria tra le due squadre.

12′ – Retropassaggio pericoloso di Augello verso Joronen, Guiu pronto ad approfittarne.

10′ – L’Entella cerca timidamente una reazione, rosanero bravi a contenere gli avversari.

4′ – GOOOOOOL PALERMO!! Augello dalla bandierina mette un mezzo e Pohjanpalo insacca di testa.

3′ – Il Palermo conquista il primo angolo del match.

1′ – Pronti via, inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (Dal 70′ Gomes), 10 Ranocchia (Dal 76′ Blin), 13 Bani (C), 19 Bereszynski (Dal 70′ Magnani), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 70′ Johnsen), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni (Dall’80’ Veroli). A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

VIRTUS ENTELLA: 1 Colombi, 3 Alborghetti, 5 Squizzato, 8 Karic, 10 Cuppone (Dal 63′ Debenedetti), 11 Guiu (Dal 53′ Tirelli), 15 Marconi (C), 26 Di Mario, 27 Dalla Vecchia (Dal 63′ Franzoni), 57 Del Lungo (Dal 53’m Parodi), 94 Mezzoni. A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 4 Nichetti, 7 Bariti, 9 Stabile, 17 Tirelli, 19 Debenedetti, 23 Parodi, 24 Franzoni, 32 Benedetti, 38 Pilati, 46 Turicchia. Allenatore: Chiappella.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Roberto Lovison (Padova). VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: Pohjanpalo 4′, Ranocchia 41′, Pierozzi 49′

NOTE: nessun ammonito