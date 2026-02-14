Palermo-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Chiappella

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Virtus Entella, match della 25ª giornata di Serie B in programma al Renzo Barbera con calcio d’inizio alle ore 15.00.

Pippo Inzaghi conferma il 3-4-2-1 e si affida ai suoi uomini chiave per proseguire la striscia positiva. Davanti a Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne spazio a Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo agiscono Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron a supporto del bomber Pohjanpalo.

Andrea Chiappella risponde con un modulo speculare. In porta Colombi, difesa a tre con Alborghetti, Squizzato e Marconi. A centrocampo Di Mario e Mezzoni sugli esterni, con Karic e Dalla Vecchia in mezzo. In avanti il tandem composto da Guiu e Cuppone.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Blin, Peda, Corona, Veroli, Magnani.

Allenatore: Inzaghi.

Virtus Entella (3-4-2-1)

Colombi; Alborghetti, Squizzato, Marconi; Di Mario, Karic, Dalla Vecchia, Mezzoni; Guiu, Cuppone.

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Tirelli, Debenedetti, Parodi, Franzoni, Benedetti, Pilati, Turicchia, Del Lungo.

Allenatore: Chiappella.

Arbitro

Pezzuto (Lecce).

Assistenti: Di Gioia – Niedda.

Quarto uomo: Lovison.