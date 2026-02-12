Mattarella scherza con Goggia su Gasperini: «È bravo perché è stato due volte a Palermo»

Un siparietto tra sport e calcio quello raccontato da la Repubblica nelle sue pagine web, relativo all’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la campionessa azzurra Sofia Goggia, impegnata nei Giochi Olimpici Invernali.

I due si sono incontrati al circolo ufficiali della Marina Militare, quartier generale del Quirinale a Cortina, nel corso della manifestazione. Dopo i complimenti iniziali del Capo dello Stato per i risultati ottenuti sulle piste – «Terza Olimpiade, terza medaglia. Domani assisto al Super G. Non dico nulla, assisto», avrebbe detto Mattarella secondo quanto ricostruito da la Repubblica – la conversazione si è spostata sul calcio.

Sofia Goggia, come noto, è tifosa dell’Atalanta. E proprio parlando della Dea, il Presidente ha scherzato sull’ex tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, oggi alla Roma.

«Lo sa perché Gasperini è così bravo?», avrebbe chiesto Mattarella prima di rispondere lui stesso: «Perché è stato due volte a Palermo».

Una battuta legata alla città natale del Presidente, che ha strappato sorrisi e che conferma ancora una volta il legame profondo di Mattarella con Palermo, anche in un contesto istituzionale e olimpico.