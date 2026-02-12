Mattarella scherza con Goggia su Gasperini: «È bravo perché è stato due volte a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
98212

Un siparietto tra sport e calcio quello raccontato da la Repubblica nelle sue pagine web, relativo all’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la campionessa azzurra Sofia Goggia, impegnata nei Giochi Olimpici Invernali.

I due si sono incontrati al circolo ufficiali della Marina Militare, quartier generale del Quirinale a Cortina, nel corso della manifestazione. Dopo i complimenti iniziali del Capo dello Stato per i risultati ottenuti sulle piste – «Terza Olimpiade, terza medaglia. Domani assisto al Super G. Non dico nulla, assisto», avrebbe detto Mattarella secondo quanto ricostruito da la Repubblica – la conversazione si è spostata sul calcio.

Sofia Goggia, come noto, è tifosa dell’Atalanta. E proprio parlando della Dea, il Presidente ha scherzato sull’ex tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, oggi alla Roma.

«Lo sa perché Gasperini è così bravo?», avrebbe chiesto Mattarella prima di rispondere lui stesso: «Perché è stato due volte a Palermo».

Una battuta legata alla città natale del Presidente, che ha strappato sorrisi e che conferma ancora una volta il legame profondo di Mattarella con Palermo, anche in un contesto istituzionale e olimpico.

Altre notizie

Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (27) tifosi curva nord

Palermo-Entella: prevista coreografia speciale in curva nord (Foto)

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo frosinone 1-1 serie b (38) lagalla

Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (69) tifosi

Palermo-Entella, già 21.763 cuori rosanero: corsa al Barbera verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

98212

Mattarella scherza con Goggia su Gasperini: «È bravo perché è stato due volte a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-11 225617

Coppa Italia: la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
alvini

Frosinone, Alvini dopo la vittoria sull’Avellino: «Stiamo facendo un grande percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Sudtirol-Monza, Bianco: «Pareggio giusto, un punto che va benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 222402

Serie C girona A: vincono Brescia e Lecco, non vanno oltre il pari Inter U23 e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026