Athletic Club Palermo-Ragusa, ultimo impegno del 2025 al Velodromo Borsellino. I convocati

Ultima partita del 2025 per l’Athletic Club Palermo. La formazione nero-rosa guidata da Emanuele Ferraro affronterà domenica alle 14.30, al Velodromo “Paolo Borsellino”, il Ragusa, nell’ultimo match del girone d’andata.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club all’indirizzo:

👉 https://www.athleticclubpalermo.it/storeufficiale/

L’Athletic Club Palermo, attualmente quinto in classifica con 26 punti, è chiamato a reagire dopo la sconfitta esterna contro il Savoia. Di fronte ci sarà però un avversario in grande forma: il Ragusa arriva da cinque risultati utili consecutivi, non subisce gol da 408 minuti e nell’ultimo mese e mezzo ha superato squadre come Savoia e Acireale.

I convocati di mister Ferraro

Sono 23 i giocatori convocati da mister Ferraro per l’ultima gara dell’anno. Presente anche il nuovo acquisto Martin Perez, che vestirà la maglia numero 33.

Portieri:

Di Maria, Greliak, Martinez

Difensori:

Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti:

Anzelmo, Bova, Bongiovanni, Faccetti, Zaic, Zalazar

Attaccanti:

Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Perez

L’Athletic Club Palermo chiude così il 2025 davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di ritrovare punti, fiducia e continuità in vista del girone di ritorno.