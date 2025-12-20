Serie B LIVE, risultati dei primi tempi e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Primi quarantacinque minuti intensi nella 17ª giornata di Serie B, con diverse sfide già andate in archivio all’intervallo e una classifica che inizia a muoversi, soprattutto nelle posizioni di vertice.

Risultati LIVE – Primi tempi

Cesena–Juve Stabia 1-1

Frosinone–Spezia 1-0

Modena–Venezia 0-1

Monza–Carrarese 2-0

Padova–Sampdoria 0-1

Parità ed equilibrio a Cesena, dove la Juve Stabia tiene testa ai bianconeri. Il Frosinone avanti sullo Spezia con un gol pesantissimo in chiave classifica, mentre Venezia e Monza confermano solidità andando al riposo in vantaggio. Colpo esterno momentaneo della Sampdoria sul campo del Padova.

Classifica Serie B LIVE (parziale)

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 29

Modena 29

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19

Sampdoria 16

Bari 16

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Pescara 10

Il Frosinone allunga momentaneamente in vetta, mentre alle spalle resta apertissima la lotta tra Monza, Venezia e Cesena. In zona playoff Palermo e Modena osservano interessate, mentre in coda ogni punto può cambiare gli equilibri.

Secondi tempi decisivi per confermare o ribaltare un pomeriggio che, almeno fin qui, sta offrendo una Serie B equilibrata e combattuta.

