Serie B LIVE, risultati dei primi tempi e classifica aggiornata
Primi quarantacinque minuti intensi nella 17ª giornata di Serie B, con diverse sfide già andate in archivio all’intervallo e una classifica che inizia a muoversi, soprattutto nelle posizioni di vertice.
Risultati LIVE – Primi tempi
Cesena–Juve Stabia 1-1
Frosinone–Spezia 1-0
Modena–Venezia 0-1
Monza–Carrarese 2-0
Padova–Sampdoria 0-1
Parità ed equilibrio a Cesena, dove la Juve Stabia tiene testa ai bianconeri. Il Frosinone avanti sullo Spezia con un gol pesantissimo in chiave classifica, mentre Venezia e Monza confermano solidità andando al riposo in vantaggio. Colpo esterno momentaneo della Sampdoria sul campo del Padova.
Classifica Serie B LIVE (parziale)
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Sampdoria 16
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Pescara 10
Il Frosinone allunga momentaneamente in vetta, mentre alle spalle resta apertissima la lotta tra Monza, Venezia e Cesena. In zona playoff Palermo e Modena osservano interessate, mentre in coda ogni punto può cambiare gli equilibri.
Secondi tempi decisivi per confermare o ribaltare un pomeriggio che, almeno fin qui, sta offrendo una Serie B equilibrata e combattuta.