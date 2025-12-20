Avellino-Palermo, le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali della gara Avellino-Palermo, valevole per la 17ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 17.15.
AVELLINO: 30 Daffara, 2 Missori, 6 Palmiero (C), 7 Tutino, 14 Biasci, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa.
A disposizione: 1 Iannarilli, 8 Gyabuaa, 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 20 Palumbo, 23 Cagnano, 32 Lescano, 33 Panico, 78 Milani, 79 Manzi.
Allenatore: Biancolino.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, ,28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Simone Galipò (Firenze).
Primo assistente: Valerio Colarossi (Roma 2).
Secondo assistente: Marco Ricci (Firenze).
Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari).
VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).
AVAR: Daniele Rutella (Enna).