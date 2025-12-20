Primavera Palermo, pari contro il Catanzaro: 1-1

Secondo risultato utile consecutivo per la Primavera del Palermo. La squadra guidata da Cristiano Del Grosso ha pareggiato 1-1 contro il Catanzaro nella gara valida per la 13ª giornata del Campionato Primavera 2.

Il Catanzaro è passato in vantaggio al 39′ grazie alla rete di Lucito. Il Palermo, però, ha reagito con ordine e determinazione, mantenendo equilibrio e compattezza per tutta la gara.

Nella ripresa i rosanero hanno aumentato la pressione e al 78′ hanno trovato il gol del pareggio con Caruso, bravo a ristabilire l’equilibrio e a fissare il risultato finale sull’1-1.

Un punto che consente alla formazione di Del Grosso di dare continuità ai risultati e di proseguire il proprio percorso di crescita nel campionato Primavera 2.