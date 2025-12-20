Serie B, finali e classifica aggiornata: in attesa di Avellino-Palermo
Si chiude gran parte del programma della 17ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in maniera significativa sulla classifica, soprattutto nelle zone di vertice e nella lotta salvezza. Restano ancora da disputare Avellino-Palermo, Pescara-Reggiana e Virtus Entella-Südtirol, oltre a Mantova-Empoli, che completeranno il quadro del turno.
Risultati finali
Cesena–Juve Stabia 1-1
Frosinone–Spezia 2-1
Modena–Venezia 1-2
Monza–Carrarese 4-1
Padova–Sampdoria 1-1
Successo netto del Frosinone, che batte lo Spezia e consolida il primo posto. Vittorie pesanti anche per Monza e Venezia, entrambe convincenti rispettivamente contro Carrarese e Modena. Pareggi equilibrati a Cesena e Padova, risultati che muovono la classifica ma senza strappi decisivi.
Classifica Serie B (parziale)
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 29*
Modena 29
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Empoli 20*
Reggiana 20*
Avellino 20*
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Sampdoria 14
Spezia 14
Mantova 14*
Pescara 10*
* una partita in meno
Gare ancora da giocare
Avellino–Palermo
Pescara–Reggiana
Virtus Entella–Südtirol
Mantova–Empoli
Il turno resta quindi aperto, con Palermo chiamato a rispondere nella sfida di Avellino per restare agganciato al treno playoff, mentre in coda ogni punto in palio può cambiare gli equilibri.