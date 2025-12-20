Serie B, finali e classifica aggiornata: in attesa di Avellino-Palermo

Si chiude gran parte del programma della 17ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in maniera significativa sulla classifica, soprattutto nelle zone di vertice e nella lotta salvezza. Restano ancora da disputare Avellino-Palermo, Pescara-Reggiana e Virtus Entella-Südtirol, oltre a Mantova-Empoli, che completeranno il quadro del turno.

Risultati finali

Cesena–Juve Stabia 1-1

Frosinone–Spezia 2-1

Modena–Venezia 1-2

Monza–Carrarese 4-1

Padova–Sampdoria 1-1

Successo netto del Frosinone, che batte lo Spezia e consolida il primo posto. Vittorie pesanti anche per Monza e Venezia, entrambe convincenti rispettivamente contro Carrarese e Modena. Pareggi equilibrati a Cesena e Padova, risultati che muovono la classifica ma senza strappi decisivi.

Classifica Serie B (parziale)

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 29*

Modena 29

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Padova 22

Empoli 20*

Reggiana 20*

Avellino 20*

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15*

Virtus Entella 15*

Sampdoria 14

Spezia 14

Mantova 14*

Pescara 10*

* una partita in meno

Gare ancora da giocare

Avellino–Palermo

Pescara–Reggiana

Virtus Entella–Südtirol

Mantova–Empoli

Il turno resta quindi aperto, con Palermo chiamato a rispondere nella sfida di Avellino per restare agganciato al treno playoff, mentre in coda ogni punto in palio può cambiare gli equilibri.